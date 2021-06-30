AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA PROVINCIALE 77, IN TERRITORIO DI PATERNÒ

Dal 30 giugno prendono avvio, con carattere di urgenza, i lavori di manutenzione straordinaria della Strada provinciale 77, in territorio di Paternò. Il progetto prevede la sistemazione del piano viab...

Dal 30 giugno prendono avvio, con carattere di urgenza, i lavori di manutenzione straordinaria della Strada provinciale 77, in territorio di Paternò. Il progetto prevede la sistemazione del piano viabile dei tratti più ammalorati dell’arteria, lunga circa dieci chilometri, e che collega il centro urbano allo svincolo della A19, Palermo - Catania.

«Con l’esecuzione delle opere sarà migliorato il servizio che gli utenti giustamente sollecitano – ha affermato il sindaco metropolitano, Salvo Pogliese –.

Grazie ai fondi messi a disposizione dall’assessorato regionale alle Infrastrutture, e al lavoro dei tecnici della Città metropolitana di Catania, sulla strada provinciale oggetto di lavori saranno ripristinati la fluida viabilità e le condizioni di sicurezza. Ringrazio per il continuo impegno i tecnici dell’Ente – ha detto Salvo Pogliese - che si adoperano alla stesura di progetti sia per la realizzazione delle opere coperte da stanziamento economico, sia per quelle con richiesta di finanziamento in itinere, atteso che l’Ente sovracomunale in atto non è in grado di sfruttare risorse proprie».

Si interverrà sulla pavimentazione stradale e spariranno così le buche e gli avvallamenti provocati dall’intenso traffico veicolare e dai mezzi pesanti.

Saranno ricostruiti i muretti incidentati, utilizzando pietrame del tutto simile a quello esistente. Cunette e barriere di protezione, assieme ad una nuova segnaletica orizzontale e verticale, renderanno più sicuro il transito lungo tale strada, che è larga mediamente oltre 7 metri, con lunghi rettilinei a minima pendenza e modesta tortuosità.

La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di agosto, l’importo complessivo dell’opera ammonta a € 400.000,00.