AL VIA STASERA IL GRANDE FRATELLO VIP, ANCHE DUE SICILIANI NELLA CASA

Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini: «Cristina Plevani potrebbe essere la nostra Rita Pavone per Amadeus». Si è svolta questa mattina la conferenza stampa della quarta edizione del Grande Fratello Vip che da mercoledì 8 gennaio, con un secondo appuntamento venerdì 10 gennaio, sarà condotto da Alfonso Signorini, e che avrà come opinionisti Pupo e di Wanda Nara.

Sono 23 in tutti i concorrenti che entreranno domani sera - mercoledì 8 gennaio, nella casa del Grande Fratello 2020. Edizione che sarà condotta da Alfonso Signori. Ci saranno 19 nuovi VIP e 4 gieffini all star: Salvo Veneziano (GF1), Sergio Volpini (GF1), Pasquale Laricchia (GF3) e Patrick Ray Pugliese (GF4 e GF12). Non tutti e quattro però riusciranno ad entrare in gioco.

I vip che entreranno nella casa sono: Andrea Denver, Andrea Montovoli, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Fabio Testi, Ivan Gonzalez, Michele Cucuzza, Pago,Paolo Ciavarro, Adriana Volpe, Antonella Elia, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Licia Nunez, Paola Di Benedetto e Rita Rusic, e per quanto riguarda i "reduci", come li ha definiti Scheri in conferenza, ci saranno : Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

