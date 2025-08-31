Alba di paura a Paternò: inseguimento della Polizia, auto vola sulla rotatoria e si distrugge. Due fermati, tre in fuga

Alba movimentata a Paternò, dove intorno alle 4:30 di questa mattina si è registrato un rocambolesco inseguimento che ha tenuto impegnate le forze dell’ordine e destato grande allarme tra i residenti....

Secondo una prima ricostruzione, una BMW con a bordo cinque cittadini di nazionalità rumena non si sarebbe fermata all’alt intimato da una pattuglia della Polizia di Stato lungo la Statale 121, in territorio catanese.

Alla vista degli agenti, il conducente ha premuto sull’acceleratore, dando il via a una fuga ad altissima velocità che, dal tratto extraurbano, è proseguita fino al centro abitato di Paternò.

La corsa è culminata in via Vittorio Emanuele, una delle arterie principali della città. La vettura, dopo aver ignorato completamente segnali e limiti di sicurezza, ha imboccato a folle velocità la rotatoria nei pressi dell’albergo Sicilia.

L’impatto è stato violentissimo: l’auto è salita sull’aiuola centrale ed è finita contro un muro laterale adiacente a una stazione di servizio.

Il boato ha svegliato diversi abitanti della zona. Pezzi della carrozzeria sono stati scagliati a centinaia di metri di distanza, sparsi lungo la strada e sulle aree circostanti. L’auto, ridotta a un ammasso di lamiere, non era più in grado di proseguire.

I cinque occupanti hanno quindi tentato la fuga a piedi. Due di loro, feriti a seguito dello schianto, sono stati subito bloccati dagli agenti. Gli altri tre sono invece riusciti a dileguarsi e sono tuttora ricercati.

Sul posto, oltre alle volanti della Polizia di Stato e a una pattuglia della Polizia Municipale, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato i due fermati in ospedale per le cure del caso, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno messo in sicurezza l’area e la vettura danneggiata.

Dalle prime verifiche, la BMW sarebbe risultata rubata. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza del mezzo, le motivazioni della fuga e per rintracciare i tre uomini ancora in fuga.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione in città, non solo per la spettacolarità della scena, ma soprattutto per il pericolo corso dai residenti che, a quell’ora, si sono ritrovati con le strade attraversate da un inseguimento da film.

La vicenda resta in aggiornamento.