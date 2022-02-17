95047

ALLARME DELLA POLIZIA: "FALSO SMS DA MINISTERO SALUTE SULLA GREEN PASS , NON APRITE LINK"

La polizia di Stato ha diffuso un allarme su un sms di phishing che sta circolando in maniera virale: si tratta di un messaggio che sembra arrivare dal ministero della Salute e relativo al Green pass...

17 febbraio 2022 08:00
La polizia di Stato ha diffuso un allarme su un sms di phishing che sta circolando in maniera virale: si tratta di un messaggio che sembra arrivare dal ministero della Salute e relativo al Green pass ma in realtà ruba i dati personali.

Gli esperti della polizia hanno invitato gli utenti a non cliccare sul link proposto per evitare la clonazione di dati sensibili. Diffusa sui canali social l'immagine del falso messaggio.

"Attenzione - afferma la Polizia - è in atto un nuovo tentativo di phishing" relativo al Covid: "un falso sms apparentemente inviato dal ministero della Salute vi avverte che il vostro Green pass è stato clonato. Non cliccate sul link, i dati personali che inserite vengono rubati".

Nel falso messaggio si legge che "la sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell'identita' su un sito truffa".

