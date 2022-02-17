ALLARME DELLA POLIZIA: "FALSO SMS DA MINISTERO SALUTE SULLA GREEN PASS , NON APRITE LINK"

La polizia di Stato ha diffuso un allarme su un sms di phishing che sta circolando in maniera virale: si tratta di un messaggio che sembra arrivare dal ministero della Salute e relativo al Green pass...

A cura di Redazione 17 febbraio 2022 08:00

