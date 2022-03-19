ALL’ASTRONAUTA LUCA PARMITANO MEDAGLIA D’ORO AL VALORE CIVILE

Il Presidente della Regione Siciliana ha assegnato a Luca Parmitano, astronauta siciliano dell’Agenzia spaziale europea la medaglia d’oro al Valore civile. “È con grande senso di gratitudine e riconos...

Il Presidente della Regione Siciliana ha assegnato a Luca Parmitano, astronauta siciliano dell’Agenzia spaziale europea la medaglia d’oro al Valore civile. “È con grande senso di gratitudine e riconoscenza – ha detto il presidente – che consegno il giusto riconoscimento a un’eccellenza siciliana, che con tenacia, passione e competenza ha conquistato lo spazio e reso la missione spaziale un’avvincente avventura, popolare come mai prima. Questa terra ha bisogno di gente di valore per riscattarsi“.

Alla vigilia della missione Beyond partita dal Kazakistan del luglio 2019, Musumeci aveva fatto avere al colonnello dell’aeronautica un gagliardetto della Regione Siciliana poi esposto sulla plancia di comando della Stazione spaziale internazionale.

Oggi Parmitano è il primo comandante italiano della Stazione spaziale internazionale e il primo italiano ad eseguire una passeggiata spaziale intorno alla terra. Ringraziando per il riconoscimento ha contraccambiato, consegnando al presidente il “patch” che per mesi è stato attaccato sulla propria tuta spaziale. “Ha volato con me fin dal decollo – ha detto Parmitano – nel corso della mia prima missione spaziale, e ha percorso svariati milioni di chilometri intorno alla Terra“.

Durante la mattinata l’astronauta siciliano ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Economia e management presso la sede palermitana dell’Università Lumsa.