ALLE ORE 14, PATERNO’ CON 35,3 GRADI LA TERZA CITTÀ’ PIÙ CALDA DELLA SICILIA

Temperature calde oggi in Sicilia , roventi soprattutto sulle zone centro orientali con alcuni valori over +34°C. Spicca la stazione meteo nelle vicinanze di Siracusa con ben +38.4°CNella giornata di...

Temperature calde oggi in Sicilia , roventi soprattutto sulle zone centro orientali con alcuni valori over +34°C. Spicca la stazione meteo nelle vicinanze di Siracusa con ben +38.4°C

Nella giornata di oggi, come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) a conquistare lo scettro di città più calda della regione è Siracusa che ha registrato, alle ore 14, la temperatura di 38,4 gradi.

Il podio si completa, con i 35,4 gradi di Noto ed i 35,3 di Paternò.

LE PREVISIONI

Successivamente, a partire dalla seconda parte della giornata di martedì, l’ingresso di correnti, decisamente, più fresche e moderatamente instabili, di origine nord atlantica, apportando condizioni di tempo leggermente instabile, con qualche addensamento nuvoloso in più lungo il settore settentrionale dell’isola ove non si esclude la possibilità di qualche isolato fenomeno con le temperature che subiranno un sensibile calo termico rispetto alla giornata di Lunedì, in particolar modo lungo il settore occidentale e settentrionale siculo.

Tempo previsto per Martedì 18 maggio

Al mattino avremo, inizialmente, condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque con tendenza, nel corso della seconda parte della giornata, ad un graduale incremento della nuvolosità, specie lungo il settore occidentale e settentrionale dell’isola, per via di addensamenti nuvolosi, associato a qualche isolato fenomeno, legato all’ingresso di correnti più fresche e debolmente instabili di origine nord atlantica.

Venti inizialmente moderati dai quadranti meridionali tendenti, dal pomeriggio a disporsi dai quadranti nord occidentali ed a rinforzare, specie lungo la Sicilia centro occidentale.

Mari generalmente mossi, localmente molto mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in sensibile calo a partire dalla Sicilia occidentale e settentrionale.

Tempo previsto per Mercoledì 19 maggio

In mattinata avremo, specie lungo il settore settentrionale dell’isola, condizioni di cielo nuvoloso, ove non è da escludere qualche la possibilità di qualche isolato fenomeno, di debole intensità, mentre, altrove, specie lungo il settore occidentale e sud occidentale dell’isola avremo condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con ampie schiarite con tendenza, in serata ad estendersi a gran parte del territorio regionale, eccetto lungo il messinese ove insisterà qualche locale annuvolamento.

Venti, inizialmente, moderati, in prevalenza, dai quadranti nord occidentali con tendenza, in serata, ad attenuarsi.

Mari generalmente mossi.

Temperature generalmente stazionarie o in lieve locale aumento lungo il settore occidentale dell’isola.

TEMPERATURE DI OGGI

Siracusa 38.4°C

Noto 35.4°C

Paternò 35.3°C

Augusta 34.9°C

Lentini 34.8°C

Mineo 34.8°C

