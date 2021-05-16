ALLE ORE 14, PATERNO’ E' LA CITTÀ’ PIÙ CALDA DELLA SICILIA

Che a maggio a Paternò faccia caldo rischia di essere una non notizia.Certo, il dato però è significativo visto che in questa domenica di Maggio a Paternò alle ore 14 si registra il suo record con una...

Certo, il dato però è significativo visto che in questa domenica di Maggio a Paternò alle ore 14 si registra il suo record con una temperatura ben al di sopra dei 30 gradi.

Infatti, oggi domenica 16 Maggio , i dati ufficiali “incoronano”, Paternò come città più calda di Sicilia.

Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) ha rilevata nella giornata una temperatura di 31,6° C ed è la più alta registrata in tutta la regione.

EVOLUZIONE

Tempo previsto per Lunedì 10 maggio

Fin dalla mattinata di domani, e per gran parte della giornata, avremo generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento nuvolo in più lungo il settore ionico della Sicilia, che renderanno il cielo temporaneamente nuvoloso.

Venti moderati, in prevalenza dai quadranti meridionali, con locali rinforzi lungo il settore occidentale ed il settore tirrenico centro occidentale.

Mari da poco mossi a mossi, specie il Canale di Sicilia.

Temperature in generale aumento, specie lungo il settore tirrenico.

Tempo previsto per Martedì 11 maggio

Al mattino avremo, inizialmente, condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque con tendenza, nel corso della seconda parte della giornata, ad un graduale incremento della nuvolosità, specie lungo il settore occidentale e settentrionale dell’isola, per via di addensamenti nuvolosi, associato a qualche isolato fenomeno, legato all’ingresso di correnti più fresche e debolmente instabili di origine nord atlantica.

Venti inizialmente moderati dai quadranti meridionali tendenti, dal pomeriggio a disporsi dai quadranti nord occidentali ed a rinforzare, specie lungo la Sicilia centro occidentale.

Mari generalmente mossi, localmente molto mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in sensibile calo a partire dalla Sicilia occidentale e settentrionale.

Tempo previsto per Mercoledì 12 maggio

In mattinata avremo, specie lungo il settore settentrionale dell’isola, condizioni di cielo nuvoloso, ove non è da escludere qualche la possibilità di qualche isolato fenomeno, di debole intensità, mentre, altrove, specie lungo il settore occidentale e sud occidentale dell’isola avremo condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con ampie schiarite con tendenza, in serata ad estendersi a gran parte del territorio regionale, eccetto lungo il messinese ove insisterà qualche locale annuvolamento.

Venti, inizialmente, moderati, in prevalenza, dai quadranti nord occidentali con tendenza, in serata, ad attenuarsi.

Mari generalmente mossi.

Temperature generalmente stazionarie o in lieve locale aumento lungo il settore occidentale dell’isola.