95047

ALLE ORE 14, PATERNO', LA SECONDA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA

Che a fine giugno a Paternò faccia caldo rischia di essere una non notizia.Certo, il dato però è significativo visto che in questa domenica di giugno a Paternò alle ore 14 si registra il suo record st...

A cura di Redazione Redazione
23 giugno 2019 14:59
ALLE ORE 14, PATERNO', LA SECONDA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA -
News
Condividi

Che a fine giugno a Paternò faccia caldo rischia di essere una non notizia.

Certo, il dato però è significativo visto che in questa domenica di giugno a Paternò alle ore 14 si registra il suo record stagionale con una temperatura ben al di sopra dei 40 gradi.

Colonnina di mercurio su sino a toccare i 42,1°C come certificato dalla rete regionale Sias, la città piu calda in provincia di Catania.

E’ la seconda temperatura più alta registrata in tutta l’Isola, la prima città più calda di regione è in provincia di Siracusa e si tratta di Augusta con 42,9°

ALLE ORE 14, PATERNO', LA SECONDA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA
ALLE ORE 14, PATERNO', LA SECONDA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047