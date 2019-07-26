ALLE ORE 14, PATERNO’ LA SECONDA CITTÀ’ PIÙ CALDA DELLA SICILIA
A cura di Redazione
26 luglio 2019 14:20
Fa caldo, e domani l’ondata di caldo africano dovrebbe diventare ancora più rovente.
Nella giornata di oggi, come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) a conquistare lo scettro di città più calda della regione è Lentini che ha registrato, alle ore 14, la temperatura di 37,3 gradi.
Il podio si completa, con i 37,2 gradi di Paternò ed i 36,9° di Caltagirone
