ALLERTA DELL’ AERONAUTICA MILITARE: DOMANI SULLA SICILIA, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI ACCOMPAGNATI DA FREQUENTI FENOMENI ELETTRICI E FORTE VENTO

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 02 Maggio 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 01/05/23 SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI” 02 MAGGIO 2023 E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE:
- PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A CARATTERE DI PIOGGIA O ROVESCIO, SULL’EMILIA ‘“ROMAGNA;
- VENTI FORTI, CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI ORIENTALI SULL’EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE AREE COSTIERE ED APPENNINICHE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU CALABRIA E SICILIA ORIENTALE, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLA PUGLIA CENTROMERIDIONALE.
- I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA
FREQUENTI FENOMENI ELETTRICI E FORTI RAFFICHE DI VENTO.