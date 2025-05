ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: PER IL PASSAGGIO DELLA TEMPESTA HANS, PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE SULLA SICILIA NELLE PROSSIME ORE

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 16 aprile 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale.

Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore:

in considerazione del passaggio della tempesta denominata Ines, persistono per le prossime 18/30 ore della giornata di oggi giovedi’ 15 maggio 2025, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente

carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, in estensione durante la serata alla Puglia centromeridionale e alla Basilicata ionica.

Inoltre, si prevedono dal tardo pomeriggio di oggi e per le successive 12/18 ore:

venti forti di bora, con raffiche fino a burrasca sulle coste e sull’appennino dell’Emilia- Romagna e sulle coste delle Marche;

precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle pianure di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

I temporali saranno accompagnati da frequente attivita’ elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.