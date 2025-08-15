ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: SULLA SICILIA: ATTESI TEMPORALI INTENSI CON FULMINI, GRANDINE E FORTI VENTI"

Dopo un Ferragosto segnato da temporali pomeridiani al Centro-Sud e sulle Alpi, il maltempo si intensificherà nel weekend, colpendo prima il Sud ed estendendosi poi anche al Nord. Anche l’Aeronautica...

Dopo un Ferragosto segnato da temporali pomeridiani al Centro-Sud e sulle Alpi, il maltempo si intensificherà nel weekend, colpendo prima il Sud ed estendendosi poi anche al Nord.

Anche l’Aeronautica Militare informa sul maltempo che domani, sabato 16 agosto, colpirà le regioni meridionali. Ecco il nuovo bollettino aggiornato con le previsioni per le prossime ore pubblicato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale:

Si prevedono, dalla seconda parte del mattino di domani, sabato 16 agosto 2025, e fino al primo mattino di dopodomani, domenica 17 agosto 2025, precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco su Sicilia e Calabria, accompagnate da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti.

Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento