ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

Preparate gli ombrelli, previsto week end con brutto tempo.In Sicilia sono arrivate le piogge e il calo delle temperature visto che l’area di alta pressione viene rotta da una fase di instabilità.Il D...

Preparate gli ombrelli, previsto week end con brutto tempo.

In Sicilia sono arrivate le piogge e il calo delle temperature visto che l’area di alta pressione viene rotta da una fase di instabilità.

Il Dipartimento regionale Protezione Civile r ha diffuso oggi pomeriggio un avviso di allerta meteo gialla ("attenzione") per rischio idrogeologico per la giornata di oggii 04 Settembre 2021, "con indicazione anche di possibilità di rovesci o temporali su tutto il territorio regionale".

Il livello di allerta è di colore giallo su tutta la Sicilia.

Sabato 4 settembre

Sud: Giornata molto instabile con acquazzoni e temporali diffusi e localmente intensi su regioni peninsulari e Nord Sicilia. Temperature in calo, massime tra 25 e 28.

Domenica 5 settembre

Sud: Spiccata variabilità specie sui settori peninsulari, Appennino e Sicilia settentrionale con rovesci e locali temporali. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29.