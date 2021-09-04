95047

ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

Preparate gli ombrelli, previsto week end con brutto tempo.In Sicilia sono arrivate le piogge e il calo delle temperature visto che l’area di alta pressione viene rotta da una fase di instabilità.Il D...

A cura di Redazione Redazione
04 settembre 2021 08:31
ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA -
News
Condividi

Preparate gli ombrelli, previsto week end con brutto tempo.

In Sicilia sono arrivate le piogge e il calo delle temperature visto che l’area di alta pressione viene rotta da una fase di instabilità.

Il Dipartimento regionale Protezione Civile r ha diffuso oggi pomeriggio un avviso di allerta meteo gialla ("attenzione") per rischio idrogeologico per la giornata di oggii 04 Settembre 2021, "con indicazione anche di possibilità di rovesci o temporali su tutto il territorio regionale".

Il livello di allerta è di colore giallo su tutta la Sicilia.

Sabato 4 settembre

Sud: Giornata molto instabile con acquazzoni e temporali diffusi e localmente intensi su regioni peninsulari e Nord Sicilia. Temperature in calo, massime tra 25 e 28.

Domenica 5 settembre

Sud: Spiccata variabilità specie sui settori peninsulari, Appennino e Sicilia settentrionale con rovesci e locali temporali. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047