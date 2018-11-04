ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA PER LA GIORNATA DI DOMANI
E’ stata diffusa da pochissimi minuti dalla Protezione Civile Regionale, un’allerta meteo Giallo per rischio idrogeologico e per condizioni meteo avverse in Sicilia. Dalla serata di oggi, e per 18-24 ore, previsti venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali.
Per la giornata di domani, sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità’, frequente attività’ elettrica e forti raffiche di vento.
SCUOLE REGOLARMENTE APERTE