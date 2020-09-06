ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI IN SICILIA ORIENTALE

Una perturbazione di origine nord-atlantica interesserà le regioni settentrionali italiane determinando, dal pomeriggio di oggi, piogge e temporali, intensi e diffusi sulle aree alpine e pedemontane,...

Una perturbazione di origine nord-atlantica interesserà le regioni settentrionali italiane determinando, dal pomeriggio di oggi, piogge e temporali, intensi e diffusi sulle aree alpine e pedemontane, per poi estendersi dalla sera anche ai restanti settori, soprattutto a nord-ovest. Al contempo, una perturbazione di origine africana interesserà invece la Sicilia, con fenomeni temporaleschi sparsi, specialmente nella giornata di domani.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 06 settembre, precipitazioni sparse o diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, in estensione dalle prime ore di domani, lunedi 07 settembre, anche all’Emilia-Romagna.

Dalle prime ore di domani, lunedì 07 settembre, l'avviso prevede inoltre rovesci e temporali sparsi sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 7 settembre, allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Liguria, mentre l'allerta è gialla sul Ponente ligure e su ampi settori di Piemonte, Lombardia e Veneto, oltre che sull'intero territorio di Emilia Romagna e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.