ALLERTA GIALLA PER TUTTA LA REGIONE, PER LA GIORNATA DI DOMANI

La primavera tarda decisamente ad arrivare anche in Sicilia dove la perturbazione che da ieri sta interessando l’Isola non mollerà la presa almeno fino a giovedi. Per domani la Protezione Civile ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla.

Rovesci e qualche temporale si alterneranno a momenti più asciutti e parzialmente soleggiati. Fenomeni più intensi e probabili sulle aree interne nelle ore centrali del dì. Temperature stabili, venti tra NE e NO, deboli o moderati.

Mari in prevalenza mossi.