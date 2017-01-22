ALLERTA METEO: OGGI (LUNEDI) SCUOLE CHIUSE A PATERNÒ

per tutta la giornata di domani la Protezione civile annuncia "allerta di colore rosso

Pure per domani CODICE ROSSO si prevede il persistere di precipitazioni diffuse ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale con attività elettriche e forti raffiche di vento.

I cittadini paternesi sono invitati alla massima prudenza, a uscire di casa il meno possibile, a non sostare nei piani al di sotto della sede stradale e a utilizzare solo in caso di estrema necessità i mezzi privati.

Il primo cittadino paternese, Mauro Mangano, ha già emanato l’apposita ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani, lunedi 23 Gennaio 2017

L'ordinanza sindacale dispone la chiusura di scuole e luoghi pubblici aperti per ridurre il rischio generato dalla circolazione di molti veicoli concentrati in orari ristretti e dalla possibile caduta di rami. Ma si ribadisce anche la prudenza massima per tutti quelli che devono mettersi comunque in macchina e non possono evitarlo. Attenzione soprattutto in prossimità di corsi d'acqua o in luoghi a rischio per frane o smottamenti. I nostri tecnici svolgeranno un monitoraggio dei punti critici, ma innanzitutto prudenza.

SCUOLE CHIUSE PURE A:

CATANIA

BELPASSO

MISTERBIANCO

ADRANO

BIANCAVILLA

SANTA MARIA DI LICODIA

RAGALNA