ALLERTA METEO IN SICILIA: LA PROTEZIONE CIVILE LANCIA L’ALLERTA ARANCIONE PER LA TEMPESTA INES

A causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile su tutto il territorio regionale per la giornata di giovedì 15 maggio 2025, diversi comuni siciliani hanno deciso di sospendere le...

A causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile su tutto il territorio regionale per la giornata di giovedì 15 maggio 2025, diversi comuni siciliani hanno deciso di sospendere le attività scolastiche in via precauzionale.

La misura è stata adottata per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico, in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche, con rischio di forti temporali, vento e possibili criticità idrogeologiche.

ELENCO DELLE SCUOLE CHIUSE – IN AGGIORNAMENTO

ACIREALE

CATANIA

È stato emesso pochi minuti fa il bollettino della Protezione Civile, che prevede per la giornata di domani, giovedì 15 maggio 2025, un’allerta arancione su tutta la Sicilia per le prossime 24-36 ore.

In considerazione dell’approssimarsi della tempesta denominata Ines, a partire dalla mattinata di domani e per le successive 24/36 ore, sono attese precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale sull’intero territorio regionale.

La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza, ricordando alcune fondamentali raccomandazioni:

Non uscire di casa se non strettamente necessario.

Evitare i sottopassi.

Non utilizzare mezzi a due ruote.

Abbandonare per tempo abitazioni precarie, soprattutto se situate nei pressi di alvei di fiumi o torrenti.

Non sostare in prossimità di aree a rischio di frane, colate di fango o crolli di blocchi rocciosi.

Le scuole, con ogni probabilità, resteranno aperte, salvo diverse decisioni che potranno essere comunicate dai singoli sindaci nelle prossime ore.

In considerazione dell'approssimarsi della tempesta denominata Ines, si prevedono, dalla mattinata di domani, giovedì 15 maggio 2025, e per le successive 24/36 ore, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale su Sicilia e Calabria, in estensione dalla serata di domani alla Puglia centromeridionale

L’Aeronautica Militare ha emesso un bollettino ufficiale che segnala l’imminente arrivo della tempesta Ines sulle regioni meridionali italiane. Secondo quanto previsto, a partire dalla mattinata di giovedì 15 maggio 2025 e per le successive 24-36 ore, si assisterà a un’intensa ondata di maltempo su Sicilia e Calabria, con forti rovesci e temporali. Il peggioramento si estenderà, dalla serata dello stesso giorno, anche alla Puglia centromeridionale.

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare sottolinea come le precipitazioni saranno localmente molto abbondanti, accompagnate da attività elettrica, forti raffiche di vento e possibili grandinate. In alcune zone non si esclude il rischio di allagamenti e frane, soprattutto nelle aree interne e collinari.

La popolazione è invitata a prestare la massima attenzione, seguendo le indicazioni delle autorità locali e della Protezione Civile, che resta in stato di allerta per monitorare eventuali criticità. Particolare prudenza è raccomandata alla guida, soprattutto in prossimità di sottopassi, corsi d’acqua e strade secondarie.

Si consiglia inoltre di evitare spostamenti non necessari e di mettere in sicurezza oggetti e strutture esposte al vento.

BOLLETTINO DELL' AERONAUTICA MILITARE

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 14/05/25 IN CONSIDERAZIONE DELL'APPROSSIMARSI DELLA TEMPESTA DENOMINATA INES, SI PREVEDONO, DALLA MATTINATA DI DOMANI, GIOVEDI' 15 MAGGIO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU SICILIA E CALABRIA, IN ESTENSIONE DALLA SERATA DI DOMANI ALLA PUGLIA CENTROMERIDIONALE.