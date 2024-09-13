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ALLERTA METEO SICILIA: TEMPESTA BORIS PORTA VENTI FORTI E MAREGGIATE NELLE PROSSIME ORE

13 Settembre 2024 0 commenti

Allerta Meteo per venti di burrasca e temporali, a causa del transito della Tempesta Boris. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 13 settembre 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 13/09/24
IN CONSIDERAZIONE DEL TRANSITO DELLA TEMPESTA BORIS PERSISTONO:

  • PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
    PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU MARCHE, ABRUZZO
    MOLISE E PUGLIA GARGANICA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RISPETTIVO
    SETTORE COSTIERO, ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA,
    GRANDINE PICCOLA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
  • PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE VENTI FORTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE
    FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU SARDEGNA, SICILIA, CALABRIA,
    BASILICATA, CAMPANIA E PUGLIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
  • PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI
    SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU VALLE D’AOSTA,
    PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO-ADIGE, VENETO E FRIULI
    VENEZIA-GIULIA;
  • PER LE PROSSIME 12/18 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO, SU
    MARE E CANALE DI SARDEGNA E TIRRENO

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