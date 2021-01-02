ALTRI 734 NUOVI POSITIVI E 28 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Sono 734 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia mentre le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore .I positivi sono 34.950 con un aumento di 603 attuali positivi. I guariti sono 103 mentre i deceduti...

A cura di Redazione 02 gennaio 2021 17:29

