ALTRI 734 NUOVI POSITIVI E 28 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA
Sono 734 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia mentre le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore .
I positivi sono 34.950 con un aumento di 603 attuali positivi. I guariti sono 103 mentre i deceduti salgono a 2.468 dall’inizio della pandemia.
La distribuzione nelle province vede Catania 271, Palermo 183, Messina 103, Siracusa 90, Enna 40 Trapani 26, Ragusa 17, Caltanissetta 3, Agrigento 1.
DATI ITALIA
Sono 11.831 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Dai ieri sono stati registrati 364 morti, che portano il totale a 74.985 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 11.831 contagiati
• 364 morti
• 9166 guariti
+16 terapie intensive | +126 ricoveri
67.174 tamponi
Tasso di positività: 17,6% (+3,5%)
46.506 vaccinati totali (+13.537)