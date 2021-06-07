ALTRI OTTO CONTAGI A PATERNO', SONO 163 ADESSO GLI ATTUALI POSITIVI
Arriva il consueto il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione e...
Arriva il consueto il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 163 un incremento di 8 soggetto positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 04 Giugno 2021
Peggiora pure il numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere aumenta a 13 soggetti.
Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 356 quindi 3 persone lo in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 163 soggetti (+8) rispetto ad i dati del 04/06/2021
OSPEDALIZZATI 13 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 04/06/2021
QUARANTENA 356 (+3) rispetto ad i dati del 04/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 07/06/2021 ORE 11:58
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 163 di cui 13 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 356.
I dati sono in continuo aggiornamento.