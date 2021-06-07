95047

ALTRI OTTO CONTAGI A PATERNO', SONO 163 ADESSO GLI ATTUALI POSITIVI

Arriva il consueto il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione

07 giugno 2021 13:05
News
Arriva il consueto il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 163 un incremento di 8  soggetto  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 04 Giugno 2021

Peggiora pure il numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere aumenta  a 13 soggetti.

Aumenta  pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale   a 356 quindi 3 persone lo in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 163 soggetti (+8)  rispetto ad i dati del 04/06/2021
OSPEDALIZZATI 13 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 04/06/2021
QUARANTENA 356 (+3rispetto ad i dati del 04/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

