ALTRO CASO A PATERNO', I CASI SALGONO A QUATTRO
Altro caso di Covid-19 è emerso a Paternò, lo ha fatto sapere il sindaco Nino Naso con un comunicato.Il totale dei contagiati su tutto il territorio comunale è quindi salito a quattro.Si tratta di un...
Altro caso di Covid-19 è emerso a Paternò, lo ha fatto sapere il sindaco Nino Naso con un comunicato.
Il totale dei contagiati su tutto il territorio comunale è quindi salito a quattro.
Si tratta di un uomo settantenne, che è attualmente ricoverato a Catania.
IL POST DEL SINDACO: Registriamo il quarto caso di coronavirus a Paternò. Cosa deve ancora accadere per capire che dobbiamo rimanere a casa? Troppa gente purtroppo non l'ha ancora capito.
Intanto non si ferma il lavoro dell’Amministrazione, della Protezione civile e dei volontari comunali per garantire il funzionamento di tutti i servizi di assistenza del Centro operativo comunale