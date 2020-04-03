95047

ALTRO CASO A PATERNO', I CASI SALGONO A QUATTRO

Altro caso di Covid-19 è emerso  a Paternò, lo ha fatto sapere il sindaco Nino Naso con un comunicato.Il totale dei contagiati su tutto il territorio comunale è quindi salito a quattro.Si tratta di un...

A cura di Redazione Redazione
03 aprile 2020 20:45
ALTRO CASO A PATERNO', I CASI SALGONO A QUATTRO -
News
Condividi

Altro caso di Covid-19 è emerso  a Paternò, lo ha fatto sapere il sindaco Nino Naso con un comunicato.

Il totale dei contagiati su tutto il territorio comunale è quindi salito a quattro.

Si tratta di un uomo settantenne, che è attualmente ricoverato a Catania.

IL POST DEL SINDACO: Registriamo il quarto caso di coronavirus a Paternò. Cosa deve ancora accadere per capire che dobbiamo rimanere a casa? Troppa gente purtroppo non l'ha ancora capito.

Intanto non si ferma il lavoro dell’Amministrazione, della Protezione civile e dei volontari comunali per garantire il funzionamento di tutti i servizi di assistenza del Centro operativo comunale

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047