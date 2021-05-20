"AMBULANZA DELLA MORTE" ERGASTOLO PER BARELLIERE: ARIA IN VENA AI PAZIENTI GRAVI

La prima Corte d'assise di Catania ha condannato all'ergastolo Davide Garofalo, 46 anni, a conclusione del processo di primo grado per omicidio aggravato e estorsione aggravata dal metodo mafioso scat...

La prima Corte d'assise di Catania ha condannato all'ergastolo Davide Garofalo, 46 anni, a conclusione del processo di primo grado per omicidio aggravato e estorsione aggravata dal metodo mafioso scaturito dall'inchiesta sulla cosiddetta 'ambulanza della morte'. L'imputato, in qualità di barelliere, è accusato di avere ucciso, tra il 2014 e il 2016, tre persone.

Le vittime erano pazienti gravi a cui, secondo, l'accusa, avrebbe iniettato aria nelle vene per causarne il decesso. La Procura, con il pm Andrea Bonono, aveva chiesto la condanna dell'imputato a 30 anni di reclusione. L'inchiesta della Procura di Catania è scaturita da un servizio de 'Le Iene'.

Nell'ambito dello stesso procedimento è imputato, per un altro decesso, il barelliere Agatino Scalisi, ma il processo, che pure si celebra con il rito abbreviato, non è stato ancora definito.

La tecnica, contesta la Procura di Catania, era quella di iniettare a pazienti terminali un'iniezione d'aria nelle vene, nel tragitto su ambulanze private dall'ospedale a casa, procurando il loro decesso per embolia gassosa e sostenendo che erano morti per cause naturali.

Obiettivo guadagnare i 200-300 euro di 'regalo' che la famiglia gli avrebbe dato per la 'vestizione' della salma. Soldi che sarebbero stati poi divisi con i clan mafiosi di Biancavilla e Adrano. Sul caso hanno indagato i carabinieri della compagnia di Paternò è del comando provinciale di Catania.