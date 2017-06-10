95047

AMMINISTRATIVE 2017: QUANDO E COME SI VOTA

10 giugno 2017 19:48
News
Quando si vota

Domenica 11 giugno prossimo si svolgeranno le consultazioni elettorali per le Elezioni Amministrative 2017.

I cittadini che intendono esprimersi  potranno farlo presso il loro seggio dalle ore 7 alle 23 nella sola giornata di domenica 11 giugno 2017.

Come si vota

 

Si vota con una sola scheda, sulla quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e, a fianco di ciascuno, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

Il cittadino può esprimere il proprio voto in tre modi diversi:

1. tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato Sindaco da quest’ultima appoggiato;

2. tracciando un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la doppia preferenza di genere, tale possibilità, prevista per i i cittadini dei Comuni superiori ai 5.000 abitanti, consente di esprimere due preferenze per i consiglieri comunali purchè riguardanti candidati consiglieri di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato Sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto “voto disgiunto”;

3. tracciando un segno solo sul nome del Sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.

Nei Comuni con più di 15.000 ab. è eletto Sindaco al primo turno il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi.

Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare la seconda domenica successiva, il 25 giugno,  per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio).

