ANCHE A BELPASSO DAL 16 AL 18 APRILE WEEK END DI VACCINAZIONI, SENZA PRENOTAZIONE, CON ASTRAZENECA

Al via il prossimo 16 aprile il week end di vaccinazioni dedicato ai cittadini d’età compresa fra i 60 e i 79 anni, non fragili.

L’iniziativa, voluta dal Presidente della Regione Siciliana, punta a promuovere la vaccinazione con AstraZeneca, il vaccino del quale al momento c’è il maggior numero di dosi disponibili.

In provincia di Catania, da venerdì 16 a domenica 18 aprile, sono pertanto previste vaccinazioni straordinarie, senza prenotazione:

- dalle ore 8.00 alle ore 22.00, presso l’Hub di Catania (Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile);

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso i Punti di Vaccinazione Territoriali (PVT) di Acireale, Adrano, Belpasso, Caltagirone, Linguaglossa, Mascalucia, Randazzo e Scordia.

«Facciamo nostro l’appello alla vaccinazione rivolto ai cittadini dal Presidente Musumeci - dichiara la Direzione strategica dell’Asp di Catania - e ribadiamo il suo messaggio di fiducia nelle vaccinazioni e il suo richiamo al senso civico. Come già per la vaccinazione nelle Parrocchie il Sabato Santo anche in questa iniziativa è per noi importante la sinergia con l’Ordine dei Medici di Catania al quale abbiamo già rinnovato il nostro invito in tal senso».

Presso l’Hub di Catania e i Punti di Vaccinazione Territoriali sopra indicati sarà attivo un servizio di accoglienza e vigilanza in modo da evitare assembramenti e ordinare gli accessi in ragione della capacità ricettiva di ciascun PVT.