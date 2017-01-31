Ancora due cani avvelenati

Continuano le azioni barbare nei confronti dei randagi, ieri pomeriggio in Piazza Vittorio Veneto sono stati trovati avvelenati due cani uno è sopravvissuto ed è stato ricoverato nel canile l'altro i...

Continuano le azioni barbare nei confronti dei randagi, ieri pomeriggio in Piazza Vittorio Veneto sono stati trovati avvelenati due cani uno è sopravvissuto ed è stato ricoverato nel canile l'altro invece è deceduto, intervenuti i vigili che i hanno raccolto elementi che serviranno ad avviare le indagini per individuare i responsabili.

Il Sindaco Mangano sul suo profilo social dichiara: "I cani erano regolarmente sterilizzati, non rappresentavano naturalmente nessun pericolo. L'ennesimo assassinio, incomprensibile come tutti gli atti di violenza gratuiti, contro qualunque essere vivente siano compiuti. Faremo di tutto per aiutare i carabinieri ad individuare i colpevoli. Sinceramente avendo un ruolo istituzionale mi sembra di rischiare di fare solo retorica a dire la mia rabbia e il mio sconcerto, mi sembra sia indispensabile fare qualcosa".