ANTICIPATO AL 30 APRILE LO SCREENING DI MASSA ANTI COVID A PATERNO'

E’ stato anticipato a giorno 30 aprile lo screening di massa volontario con tampone rapido aperto a tutta la popolazione paternese.

Lo screening, inizialmente previsto per giorno 2 maggio, avverrà sempre in modalità “drive in” dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso lo spazio antistante la piscina comunale “Giovanni Paolo II”.

I DATI DI PATERNO AGGIORNATI AL 27 APRILE 2021

Dati in aumento arrivano con l'ultimo aggiornamento emesso ieri

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 397, un incremento di 17 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 26 Aprile 2021.

Invariato invece il numero dei ricoveri, che rimane a 20 soggetti ospedalizzati

Aumentano pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 602 quindi 16 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 397 soggetti (+17) rispetto ad i dati del 27/04/2021

OSPEDALIZZATI 20 soggetti (=) rispetto ad i dati del 27/04/2021

QUARANTENA 602 (+16) rispetto ad i dati del 27/04/2021

