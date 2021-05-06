APPELLO DELLA MAMMA DI DENISE: “ADESSO BASTA, CHI SA PARLI”

"In questa città c'è chi ha visto e sa come è scomparsa Denise ed è a queste persone che mi rivolgo: adesso basta, fatevi coraggio e l'ora di parlare, non potete tenervi sulla coscienza questo peso".ù...

"In questa città c'è chi ha visto e sa come è scomparsa Denise ed è a queste persone che mi rivolgo: adesso basta, fatevi coraggio e l'ora di parlare, non potete tenervi sulla coscienza questo peso".

ùÈ l'accorato appello lanciato con un'intervista all'ANSA da Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa misteriosamente il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo, quando aveva 4 anni.

"Denise è figlia di questa città - aggiunge Piera Maggio - e dobbiamo proteggerla. La mia piccola merita verità e giustizia".

L'abbraccio dei mazaresi in piazza della Repubblica, ieri sera, ha colmato d'affetto il cuore di Piera, dopo i "momenti terribili" vissuti nel pomeriggio. "Apprendere in tv che cercavano i resti di Denise nell'ex casa di Anna Corona mi ha fatto molto male - racconta - è stato un colpo inaspettato".

Stanchezza e speranza ma mai rassegnazione: "Finché non saprò la verità su mia figlia non mi fermerò di lottare. Chi sa parli ora.

Questi 17 anni sono stati un tempo lunghissimo che abbiamo vissuto con Piero sperando di poter riabbracciare Denise e, dall'altro lato, vivendo i processi in cui abbiamo scoperto cose clamorose che oggi, grazie ai media, sono diventate di dominio pubblico", conclude(ANSA).