APPELLO DELL' OPPOSIZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: ELARGIRE IL PRIMA POSSIBILE I BUONI PASTO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

L'emergenza del momento presuppone celerità e trasparenza. Due condizioni necessarie ad andare incontro alle difficoltà insormontabili vissute dai nostri concittadini paternesi e, di conseguenza, dalle nostre famiglie.

Il lavoro svolto dagli uffici ai servizi sociali è impagabile ma le modalità d’intervento e le scelte organizzative poste in essere rendono impossibile una velocità che oggi risulta assolutamente imprescindibile. Serve che il supporto della macchina amministrativa macini immediatamente risultati: venga detto alla città quando verranno erogati i Buoni pasto. Tanti cittadini hanno avuto anche il nostro supporto nel compilare ed inviare i moduli della richiesta ma ora chiedono di sapere quando potranno ricevere il contributo economico.

Avverrà prima delle festività pasquali? O dopo?

È solo l’amministrazione che può e deve dare queste risposte, perché solo loro a gestire per intero l'iter burocratico.

La divisione dei generi alimentari è compiuta su indicazione dell’amministrazione comunale e all’amministrazione comunale ci rivolgiamo: occorre fare in fretta, occorre dare una risposta immediata ed occorre assoluta chiarezza e trasparenza. È necessario che ogni singolo intervento, ogni singola donazione, ogni singolo buono sia tracciabile, perché ogni cittadino deve sentirsi garantito. Il report di tutte le risorse a disposizione dell’amministrazione, siano esse economiche o di altra natura e delle attività commerciali convenzionate, dev’essere analitico e chiaro. Il senso di responsabilità dev’essere di tutti.

Da parte nostra stiamo scegliendo di tenerci a debita distanza dal campo minato delle polemiche e di essere propositivi com’è sempre accaduto; ma da parte dell’amministrazione vi sia, perlomeno, il buon senso di informare la città su tempi, modi e azioni condotte.

Ribadiamo: non c’è più tempo da perdere.

FIRME

I CONSIGLIERI COMUNALI

Agata Marzola – Tuccio Paternò – Alfredo Sciacca – (Alleanza per Paternò)

Anthony Distefano - Giuseppe Lo Presti (Diventerà Bellissima)

LE ASSOCIAZIONI ED I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI

Mirko Oliveri (Diventerà Bellissima)

Francesco Rinina – Salvatore Chisari (Forza Italia)

Alfio Virgolini ( Osservatorio Civico “La Città”)

Paolo Di Caro – Francesco Mascali ( Muoviti Paternò)

Vito Rau (Fratelli d'Italia)

Carmelo Tirenna ( Circolo Fratelli D'Italia “Giorgio Almirante" Paternò)