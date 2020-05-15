ARRIVA LA CONFERMA DA LUNEDÌ APRIRANNO IN SICILIA LE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO, I SERVIZI ALLA PERSONA (PARRUCCHIERI ED ESTETISTI), I BAR E LA RISTORAZIONE

L’incontro tra i governatori e il premier Conte si è appena concluso e il governo si è ritirato per predisporre il decreto legge.“Roma – evidenzia il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci...

A cura di Redazione 15 maggio 2020 21:37

