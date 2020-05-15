ARRIVA LA CONFERMA DA LUNEDÌ APRIRANNO IN SICILIA LE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO, I SERVIZI ALLA PERSONA (PARRUCCHIERI ED ESTETISTI), I BAR E LA RISTORAZIONE
L’incontro tra i governatori e il premier Conte si è appena concluso e il governo si è ritirato per predisporre il decreto legge.“Roma – evidenzia il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci...
L’incontro tra i governatori e il premier Conte si è appena concluso e il governo si è ritirato per predisporre il decreto legge.
“Roma – evidenzia il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – ha finalmente condiviso le proposte contenute nel documento unitario delle Regioni presentato oggi pomeriggio. Pertanto, lunedì apriranno: le attività del commercio al dettaglio, i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), i bar e la ristorazione.
Per le altre attività il governo non ha dato il disco verde, ma contiamo, noi governatori, di ottenere, già nelle prossime ore, la necessaria autonomia per decidere su ulteriori riaperture. Abbiamo, inoltre, chiesto e ottenuto che le misure di protezione da adottare nelle attività autorizzate da lunedì siano meno restrittive rispetto a quelle proposte dall’Inail.
Non appena il governo Conte emanerà i provvedimenti annunciati, firmerò la necessaria ordinanza. Penso si possa fare tutto nella giornata di domani (sabato)”.