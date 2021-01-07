Arriva la relazione del Cts: la Sicilia potrebbe diventare "zona rossa" per tre settimane
07 gennaio 2021 19:48
La Sicilia in pochi giorni potrebbe diventare area rossa per tre settimane. Il Comitato tecnico scientifico, secondo le indiscrezioni che trapelano, dopo le due riunioni di ieri e oggi avrebbe già definito la relazione da dare al governatore Nello Musumeci, in considerazione dell'alto tasso di contagi degli ultimi giorni nell'Isola.
Non si escludono misure diversificate in relazione all'estensione dell'epidemia. Ora la parola spetta alla politica.