ASP CATANIA, OTTO APPUNTAMENTI PER FORMARE CAREGIVER, BADANTI E FAMILIARI: IL 26 A PATERNO'
Il corso, programmato nell’ambito delle attività del progetto PRP 14/2018 MO 2.6 Programma di Prevenzione incidenti domestici, è gratuito, della durata di tre ore, e sarà proposto, per un numero massimo di 25 iscritti, nei vari Distretti sanitari dell’Asp di Catania, vedendo coinvolti tra i relatori operatori dell’Unità Operativa di Educazione alla salute, del Dipartimento di salute mentale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
L’obiettivo principale dell’iniziativa è tutelare lo stato di salute delle persone – caregiver/ badanti – che, prendendosi cura di familiari affetti da grave patologia, si responsabilizzano per l’assistenza a domicilio.
Come si rileva da dati SINIACA (Sistema Informativo Nazionale sugli Infortuni in Ambienti di Civile Abitazione) gli incidenti domestici colpiscono in particolare gli anziani e i bambini.
Con questo corso verranno fornite nuove informazioni per promuovere un comportamento corretto, modificare lo stile di vita dell’anziano, favorire l’organizzazione della casa più a misura delle esigenze dell’assistito e prevenire gli incidenti domestici.
Il primo appuntamento, è stato il 20 ottobre, alle ore 15.30
Gli appuntamenti successivi sono programmati così come di seguito indicato:
Distretto di Caltagirone: 23 ottobre, ore 15.30-18.30
Distretto di Paternò: 26 ottobre, ore 09.00-12.00
Distretto di Giarre: 30 ottobre, ore 15.30-18.30
Distretto di Gravina: 8 novembre, ore 09.00-12.00
Distretto di Adrano: 13 novembre, ore 15.30-18.30
Distretto di Bronte: 15 novembre, ore 15.30-18.30
Distretto di Palagonia: 20 novembre, ore 09.00-12.00
A tutti i presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Maggiori info sono reperibili al seguente link: https://www.aspct.it/news/default.aspx?news=12356