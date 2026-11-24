ASSALTO ALLA GIOIELLERIA ALLE PORTE DI CATANIA: PANICO TRA I CLIENTI, UN FERMATO
Tre persone incappucciate hanno infranto le vetrine e sottratto gioielli. Decisivo l’intervento di due carabinieri fuori servizio.
Momenti di paura all’interno del centro commerciale Porte di Catania, dove tre persone incappucciate hanno preso d’assalto una gioielleria.
I malviventi, utilizzando una mazza di ferro, hanno infranto le vetrine dell’attività commerciale, impossessandosi di gioielli e preziosi.
L’allarme è scattato immediatamente, provocando momenti di panico tra i clienti presenti nel centro commerciale, alcuni dei quali si sono precipitati verso le uscite.
Decisivo l’intervento di due carabinieri liberi dal servizio, presenti all’interno della struttura, che sono riusciti a bloccare uno dei tre presunti responsabili.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle squadre volanti della Polizia di Stato, che hanno recuperato la refurtiva.
Sono in corso le ricerche degli altri due presunti complici, riusciti a darsi alla fuga.
ANSA