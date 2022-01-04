ASSOCIAZIONE INGEGNERI DELLA VALLE DEL SIMETO RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 2021-2023

Nei giorni scorsi si è riunito, presso la propria sede, il neoeletto Consiglio Direttivo dell’associazione culturale e professionale “Ingegneri Valle del Simeto”.Al primo incontro del direttivo sono s...

Nei giorni scorsi si è riunito, presso la propria sede, il neoeletto Consiglio Direttivo dell’associazione culturale e professionale “Ingegneri Valle del Simeto”.

Al primo incontro del direttivo sono state assegnate le cariche sociali per il biennio 2019-2021 configurando un organigramma eterogeneo e variamente ricco di sensibilità e specializzazioni. Di seguito se ne riporta l’elenco con le rispettive cariche in ordine di votazione:

Ing. Andrea Nicolas Rapisarda Presidente;

Ing. Carmelo Caruso Vicepresidente;

Ing. Domenico Corallo Vicepresidente;

Ing. Federico La Russa Delegato alla comunicazione;

Ing. Provvidenza Rita D’Urso Segretario;

Ing. Vincenzo Musso Pantaleo Tesoriere;

Ing. Francesco Puglisi Delegato per i rapporti con gli Ordini e le Istituzioni;

Ing. Giovani Caruso Consigliere Direttivo;

Ing. Gianluca D’Ignoti Consigliere Direttivo;

Ing. Giuseppe Garifoli Consigliere Direttivo;

Ing. Domenico Vitellino Consigliere Direttivo;

Ing. Salvatore Rapisarda Consigliere Direttivo;

Ing. Giuseppe Sapia Consigliere Direttivo.

L’Associazione da anni persegue con diverse iniziative la promozione della professione attraverso la creazione di occasioni formative, l’arricchimento del dibattito pubblico inerente i temi della professione di ingegnere, il dialogo con le istituzioni e gli altri soggetti attivi nel territorio, la promozione culturale ed il coinvolgimento di cittadinanza, mondo dell’istruzione e volontariato su tematiche che spaziano dalla prevenzione sismica ai cambiamenti climatici.

Stretta e proficua è altresì la sinergia con l’Università di Catania e con l’Ordine degli Ingegneri di Catania, grazie alla presenza del Presidente, Ing. Mauro Scaccianoce e tra i soci dell’ing. Salvatore Rapisarda, consigliere e Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri di Catania, e dell’ing. Giuseppe Garifoli, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catania.

I nostri soci sono cittadini attivi ancor prima di tecnici competenti, che amano il proprio territorio e cercano di fare del loro meglio per dare un contributo positivo alla società. Ci auguriamo, con le professionalità di questo nuovo Consiglio Direttivo e con l’ausilio di tutti i Soci, di poter fare tanto e bene, auspicando che molti altri colleghi del territorio simetino possano unirsi a noi e contribuire alla crescita della nostra associazione.

Per il biennio a venire abbiamo in programma tante iniziative e progetti da realizzare nel, per e con il territorio e che a breve saranno presentate e condivise con la città.