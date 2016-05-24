ATTENZIONE!! INVIO FALSE E-MAIL PROVENIENTI DA STUDI LEGALI

E’ in atto un invio di e-mail aventi come falso mittente Studi di Avvocati, ove viene diffidato il destinatario a proseguire in atti diffamatori, perpetrati tramite Facebook, ai danni del proprio ass...

E’ in atto un invio di e-mail aventi come falso mittente Studi di Avvocati, ove viene diffidato il destinatario a proseguire in atti diffamatori, perpetrati tramite Facebook, ai danni del proprio assistito.

In queste mail si chiede di scaricare la querela attraverso un bottone.

Per rendere più plausibile la mail a volte tra i recapiti vengono inseriti numeri di telefoni fissi appartenenti a veri studi di avvocati.

Tanto è vero che alcuni studi di avvocati sono stati costretti a mettere un disco risponditore, ai numeri usati abusivamente dai truffatori, per spiegare ai mal capitati che loro non sono responsabili dell'invio della mail e tanto meno del raggiro che c'è dietro.

Per completezza vi mostriamo un immagine della mail tipo e vi suggeriamo di cestinare mail simili e bloccare i mittenti

- Non seguire link o aprire i file “sospetti”

- Cestinare l’ e-mail

- Procedere ad un costante aggiornamento del proprio antivirus

Fonte: Polizia postale