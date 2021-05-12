ATTIVITA’ ANTIDORGA DEL COMMISSARIATO DI ADRANO, DUE ARRESTI

Agenti del Commissariato di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, coadiuvati da personale dell’unità cinofila dell’U.P.G.S.P. e della squadra mobile di Catania, hanno denunciato un uomo di 56...

Agenti del Commissariato di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, coadiuvati da personale dell’unità cinofila dell’U.P.G.S.P. e della squadra mobile di Catania, hanno denunciato un uomo di 56 anni, con precedenti di polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Avendo avuto il sospetto che all’interno della masseria dove risiede l’odierno indagato potesse occultarsi della droga, gli agenti del Commissariato, con l’aiuto del cane antidroga “Elvis” dell l’U.P.G.S.P., si è proceduto a perlustrare l’intera masseria, che si estende per diverse centinaia di metri quadri nel territorio di Adrano.

Dopo aver accuratamente perquisito l’intera residenza, l’attenzione del cane è stata attirata da un vano tecnico in cui è collocata l’autoclave che consente la fornitura dell’acqua all’intera masseria.

Proprio dietro la porta d’ingresso che consente l’accesso al predetto vano, il cane ha fiutato la presenza di stupefacente.

I sospetti dei poliziotti e l’infallibile fiuto del collega a quattro zampe hanno avuto conferma: dentro una busta in plastica trasparente sono statti ritrovati circa sessanta grammi di marijuana, pronta per essere immessa sul mercato locale.

L’uomo denunciato e la sostanza stupefacente sequestrata sono adesso a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Continua serrata la lotta allo spaccio di stupefacenti nel territorio di Adrano: agenti del locale commissariato, diretto dal vice questore Paolo Leone, hanno denunciato, infatti, un giovane 22enne adranita per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I sospetti che il giovane potesse occuparsi di questa illecita attività hanno avuto conferma a seguito di una perquisizione che i poliziotti hanno effettuato sull’autovettura, intestata alla madre, ma affidata in giudiziale custodia al ragazzo (l’auto era stata sottoposta a sequestro amministrativo nel mese di aprile dello scorso anno, poiché priva di copertura assicurativa). Gli agenti hanno rinvenuto una busta di plastica, accuratamente nascosta sotto il sedile lato guida, che aveva al suo interno ben 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

La sostanza in parte era ancora da confezionare per lo smercio, e in parte era già contenuta in altri involucri di plastica trasparente, pronta per essere immessa sul mercato locale.

Nei confronti del giovane sono state anche contestate una serie di violazioni amministrative, quali la sosta sulla pubblica via di un’autovettura senza assicurazione nonché la circolazione dell’auto già sottoposta a sequestro amministrativo.

L’auto è stata affidata in giudiziale custodia a una depositeria convenzionata.

Al 22enne sono state contestate anche violazioni commesse nel pomeriggio precedente in quanto non si è fermato all’alt della Polizia, mentre viaggiava a velocità sostenuta a bordo di un motociclo, trasportando un passeggero privo di casco protettivo; motociclo che poi è risultato essere privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Infine, è stato appurato che il giovane è titolare di una patente di guida diversa da quella richiesta per la guida dei motocicli.

Complessivamente gli sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo superiore a 5000 euro.

Il motociclo è stato sottoposto al fermo amministrativo per 60 giorni e l’indagato è adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria.