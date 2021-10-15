ATTIVO L’AUTOVELOX SULLA SS284, TUTTI I DETTAGLI

A partire dalle notte tra il prossimo giovedì 14 e 15 ottobre (più precisamente dalle ore 00:00), sarà attivo l’autovelox ricadente nel Comune di Paternó presso la Strada Statale 284 km 42800, in pros...

A partire dalle notte tra il prossimo giovedì 14 e 15 ottobre (più precisamente dalle ore 00:00), sarà attivo l’autovelox ricadente nel Comune di Paternó presso la Strada Statale 284 km 42800, in prossimità di Zona Scalilli, operativo H24 e debitamente indicato da segnaletica prevista dalla vigente normativa.

Il nuovo autovelox è regolato con un limite di velocità di 90 km/h in entrambe le direzioni Paternó-Adrano e Adrano-Paternó.

LE SANZIONI PREVISTE:

- Fino a 10 km/h oltre il limite: multa di euro 42,00.

- Da 10 km/h fino a 40 km/h oltre il limite: decurtazione di 3 punti dalla patente di guida e multa di euro 153,00.

- Da 40 km/h fino a 60 km/h oltre il limite: decurtazione di 6 punti dalla patente di guida, multa di euro 543,00 e sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

- Oltre 60 km/h oltre il limite: decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, multa di euro 845,00 e sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi.