AUMENTANO ANCORA I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 297 NELLE ULTIME 24 ORE. 85 A CATANIA

Sono 297 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, lo rivela il bollettino del ministro della Salute diramato pochi minuti fa.

I ricoveri (solo quattro in più, ma tre in terapia intensiva) e le vittime (336 in tutto), una in più, un vigile urbano di Gela. Sono 38 i guariti (4557) e 9294 i casi totali.

DATI PER PROVINCIA:

87 PALERMO

85 CATANIA

63 MESSINA

24 RAGUSA

18 CALTANISSETTA

6 ENNA

6 TRAPANI

5 AGRIGENTO

3 SIRACUSA

DATI ITALIA

Lieve flessione per il numero dei nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 5.456. Ieri erano stati 5.724. Considerevolmente più basso però, anche il numero dei tamponi fatti: oggi sono 104.658, 28.426 in meno rispetto a ieri. Le vittime sono 26. Sul fronte dei ruicoveri in terapia intensiva va registrata una crescita di 30 unità, da 390 a 420. Il totale di casi dall'inizio della pandemia è ora di 354.950. Superano quota 79mila (79.075) gli attualmente positivi, con un incremento di 4.246 rispetto a ieri. Lo comunica il ministero della Salute nel bollettino quotidiano.

11/10

• CASI 5456 su 68708 CT = 7.94% (ieri 5724 su 80109 = 7.15%)

di cui 2266 CS = 42%

• MORTI 26 (ieri 29)

• GUARITI 1184 su 35950 tamponi di controllo (ieri 976 su 52975)

• TI +30 (ieri +3, tot 420)

• RICOVERI +183 (ieri +250, tot 4519)

• POSITIVI +4246 (ieri +4719, tot 79075)

• TAMPONI 104658 = 68708 + 35950