MISTERBIANCO : VASTO INCENDIO STERPAGLIE, PAURA E CASE EVACUATE

Tantissima paura questo pomeriggio a Misterbianco per un vasto incendio che si è sviluppato intorno alle ore 14 tra la via Plebiscito e la superstrada ss121.

Le fiamme hanno prima avvolto alcune sterpaglie, poi spinte dal vento e complice le alte temperature di questi giorni, il fuoco ha circondato delle abitazioni che in via precauzionale sono state evacuate.

Nel rogo sono rimaste coinvolte anche delle autovetture, sul posto, i vigili del fuoco che sono intervenuti rapidamente hanno attivato le operazioni di spegnimento, i carabinieri, la protezione civile e la polizia municipale.

Una densa colonna di fumo grigio, ha invaso la carreggiata della superstrada che si è resa inpercorribile e per consentire le operazioni in sicurezza è stata chiusa al traffico per circa mezz'ora.

https://youtu.be/iU62qGujXZM

FLASH

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO