AUTO CONTRO AMBULANZA IERI SERA SULLA SS121: FERITI MEDICO E INFERMIERA DEL 118 IN SERVIZIO NELL'OSPEDALE DI PATERNÒ

Un medico e un'infermiera del 118, in servizio nell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, sono rimasti feriti sulla statale Catania-Adrano, in territorio di Belpasso, dopo che un'auto ha urtato l'...

Un medico e un'infermiera del 118, in servizio nell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, sono rimasti feriti sulla statale Catania-Adrano, in territorio di Belpasso, dopo che un'auto ha urtato l'ambulanza che era ferma per soccorrere due persone rimaste coinvolte in un incidente stradale.

I due, secondo una ricostruzione dei carabinieri che erano presenti sul posto, erano fuori dal mezzo di soccorso che dopo l'impatto li ha urtati violentemente.

Sono ricoverati in ospedali di Catania: il medico, 62 anni, è, con un politrauma, al Garibaldi Centro, e l'infermiera, 46 anni, con fratture varie, al Cannizzaro.

Secondo una prima ricostruzione poco dopo le 23.30 di ieri una Fiat Panda, sulla strada statale 121, vicino a un centro commerciale, ha avuto un incidente autonomo. Sul posto sono arrivati carabinieri e personale del 118.

Mentre i soccorritori erano al lavoro una Volkswagen Golf, guidata da 32enne, è piombata sull'ambulanza che ha travolto medico e infermiera.

Indagano i carabinieri della compagnia di Paternò.

LA VICINANZA DELLA UGL SALUTE SICILIA. "TRAGEDIA SFIORATA PER MIRACOLO"

"Siamo vicini ai colleghi del 118 di Catania, il medico e l'infermiera rimasti coinvolti questa notte in un terribile sinistro sulla strada statale Catania - Adrano in territorio di Belpasso, augurando loro una pronta guarigione. Una tragedia sfiorata per miracolo, che evidenzia quanto sia difficile e delicato il ruolo del soccorritore chiamato non solo a salvare vite, ma a mettere troppo spesso a repentaglio la sua per spirito di dovere e missione. Allo stesso tempo questo ennesimo episodio, iniziato con un incidente d'auto autonomo, segnala come la sicurezza stradale ed una maggiore sensibilizzazione ad una guida responsabile deve essere priorità assoluta da parte di tutte le istituzioni." Lo dicono per la Ugl Salute Sicilia il segretario regionale Carmelo Urzì ed i coordinatori della Seus 118 regionale e provinciale di Catania, rispettivamente Giovanni Ferraro e Fabio Intelisano.

AUTO CONTRO AMBULANZA IERI SERA SULLA SS121: FERITI MEDICO E INFERMIERA DEL 118 IN SERVIZIO NELL'OSPEDALE DI PATERNÒ 1/8 Successivo »

Un gravissimo incidente si è verificato intorno alla mezzanotte del 22 ottobre 2021, sulla ss121 nei pressi dello svincolo di Valcorrente in direzione Catania.

Una Golf ha urtato violentemente un ambulanza del 118 mentre i soccorritori stavano prestando soccorso ad una persona che era stata coinvolta in un incidente stradale.

Feriti in modo serio due persone, il medico e l'infermiera dell'ambulanza e con ferite piu lievi il conducente della Fiat Panda che era stata coinvolto nel precedente sinistro.

Violento è stato l'impatto tanto che ha fatto sbalzare il medico nella scarpata sottostante la carreggiata.

Immediatamente sono scattati i soccorsi , per i due operatori del 118 si è reso necessario il trasporto in ospedale per le necessarie cure.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza i mezzi ed aiutare le operazioni di soccorso,,tre ambulanze ed i Carabinieri per effettuare i dovuti rilievi e stabilire l'esatta.

Illesi i due occupanti della Golf.

Il traffico per effettuare le operazioni di soccorso ed i rilievi in totale sicurezza è stato deviato con uscita nello svincolo Valcorrente/Motta Sant'Anastasia