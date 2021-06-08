AUTO CONTRO GUARDRAIL SULLA SS121 NELLO SVINCOLO VALCORRENTE
AGGIORNAMENTO
Sono tre le persone rimaste ferite nel sinistro che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 08 Giugno 2021.
Tutte e tre sono stati immediatamente soccorsi dell'ambulanze che hanno raggiunto il luogo del sinistro e trasferiti in ospedale per le cure del caso.
Al momento non si conoscono la gravità delle ferite.
FLASH
Gravissimo incidente pochi minuti fa, 8 giugno 2021 sulla superstrada 121.
Il sinistro si è verificato in territorio di Belpasso, nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò.
Ad essere coinvolta una Seat Leon che per cause al momento non note è andata a sbattere violentemente contro il guardrail dello svincolo Valcorrente/Centro Commerciale
Violento è stato l'impatto da far esplodere gli airbag.
Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.
Sul posto i soccorsi, presenti due ambulanze del 118 ed i Carabinieri
Il traffico nel trattointeressato dal sinistro sta subendo forti rallentamenti.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO