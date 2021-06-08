95047

AUTO CONTRO GUARDRAIL SULLA SS121 NELLO SVINCOLO VALCORRENTE, TRE FERITI

AGGIORNAMENTOSono tre le persone rimaste ferite nel sinistro che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 08 Giugno 2021.Tutte e tre sono stati immediatamente soccorsi dell'ambulanze che hanno raggiunt...

A cura di Redazione Redazione
08 giugno 2021 18:54
AUTO CONTRO GUARDRAIL SULLA SS121 NELLO SVINCOLO VALCORRENTE, TRE FERITI -
News
Condividi

AGGIORNAMENTO

Sono tre le persone rimaste ferite nel sinistro che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 08 Giugno 2021.

Tutte e tre sono stati immediatamente soccorsi dell'ambulanze che hanno raggiunto il luogo del sinistro e trasferiti in ospedale per le cure del caso.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite.

FLASH

Gravissimo incidente pochi minuti fa, 8 giugno 2021 sulla superstrada 121.

Il sinistro si è verificato in territorio di Belpasso, nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò.

Ad essere coinvolta una Seat Leon che per cause al momento non note è andata a sbattere violentemente contro il guardrail dello svincolo Valcorrente/Centro Commerciale

Violento è stato l'impatto da far esplodere gli airbag.

Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.

Sul posto i soccorsi, presenti due ambulanze del 118 ed i Carabinieri

Il traffico nel trattointeressato dal sinistro sta subendo forti rallentamenti.

AUTO CONTRO GUARDRAIL SULLA SS121 NELLO SVINCOLO VALCORRENTE, TRE FERITI
AUTO CONTRO GUARDRAIL SULLA SS121 NELLO SVINCOLO VALCORRENTE, TRE FERITI

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047