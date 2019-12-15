AUTO CONTRO UN MURO TRA SCORDIA E PALAGONIA: MORTO 16ENNE E DUE FERITI GRAVI

Stavano facendo rientro a casa dopo aver trascorso la serata in uno dei locali di Scordia procedendo lungo la strada provinciale 29 che porta a Palagonia. Poi lo schianto contro un muretto. Il bilanci...

Stavano facendo rientro a casa dopo aver trascorso la serata in uno dei locali di Scordia procedendo lungo la strada provinciale 29 che porta a Palagonia. Poi lo schianto contro un muretto. Il bilancio è gravissimo. Nell’impatto è morto sul colpo Antonio Fragapane, di appena 16 anni. Viaggiava a bordo di una Fiat Punto con altre tre persone, tutti feriti.

Due in particolare modo risultano essere gravi. Sono stati trasportati nella notte, poco dopo lo schianto che è avvenuto intorno le 4 del mattino, negli ospedali limitrofi di Caltagirone, Lentini e Catania.

Sul posto i carabinieri di Palagonia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.