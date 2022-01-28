AUTO CONTROMANO SULLA SS640 CALTANISSETTA-AGRIGENTO BLOCCATO E SANZIONATO 71ENNE CATANESE

Un’auto che procedeva contro mano lungo la statale 640 è stata bloccata dalla Polizia stradale dei AGRIGENTO. Durante un posto di controllo nei pressi della Rotatoria degli Scrittori, gli agenti hanno...

Un’auto che procedeva contro mano lungo la statale 640 è stata bloccata dalla Polizia stradale dei AGRIGENTO. Durante un posto di controllo nei pressi della Rotatoria degli Scrittori, gli agenti hanno fermato un automobilista che, dopo aver percorso contromano la strada extraurbana, si stava immettendo nella rotatoria sempre in senso contrario.

Ai poliziotti il conducente dell’auto, un uomo di 71 anni originario della Provincia di Catania, ha detto di “non essere del posto e di essere stato confuso dalle indicazioni del navigatore satellitare”. Una giustificazione che non gli ha evitato di incorrere nella contravvenzione prevista e nella sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi.