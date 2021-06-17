AUTO GIÙ DAL VIADOTTO SULL'A20, LA VITTIMA È UN 36ENNE ORIGINARIO DI CATANIA
AGGIORNAMENTOLa vittima dell'incidente che si è verificato ieri pomeriggio sull'A20 la Messina- Palermo nei pressi dello svincolo Milazzo è un 36 enne S.C.,, originario di Catania.L’altro occupante de...
AGGIORNAMENTO
La vittima dell'incidente che si è verificato ieri pomeriggio sull'A20 la Messina- Palermo nei pressi dello svincolo Milazzo è un 36 enne S.C.,, originario di Catania.
L’altro occupante del mezzo, un uomo di 35 anni, è stato estratto vivo dalle lamiere dai Vigili del Fuoco si trova ricoverato al Policlinico Universitario di Messina.
Il magistrato ha disposto l’autopsia.
Un altro gravissimo incidente sulle strade siciliane nella giornata di oggi 16 Giugno 2021.
Dopo la notizia dell'incidente sull' A19 Catania Palermo, un ennesimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sull'A20, la Messina- Palermo nei pressi dello svincolo Milazzo.
Una Land Rover con carrello trasportante un mezzo nautico, in transito verso Messina, è uscita fuori dalla carreggiata autostradale precipitando giù dal viadotto.
Uno dei due occupanti , una donna purtroppo è deceduta mentre l’altro è stato estratto vivo dalle lamiere e affidato immediatamente alle cure del personale medico del 118 dove gli è stato riscontrato un trauma cranico.
Secondo quanto si è appreso i due risiedono nella provincia di Catania .Al momento non si conoscono le generalità.
Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.
Sul posto gli operatori del 118 e gli uomini dei vigili del fuoco.