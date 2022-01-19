AUTO IN CONTROMANO IN GALLERIA PER 4 KM SU A23 VICINO A TARVISIO - IL VIDEO
Pericolo scampato per un pelo. Un'auto ha viaggiato in contromano in galleria per 4 km sull' A23 vicino a Tarvisio. Il conducente durante una fitta nevicata ha imboccato l'autostrada all'altezza di Camporosso in direzione Sud, poi ha invertito la marcia e percorso in contromano, sulla corsia di sorpasso, tutta la galleria Spartiacque lunga quasi 2 chilometri, parte dei quali in curva, proseguendo contromano per altri 2 chilometri.
La pericolossissima manovra, fatta a quanto detto per distrazione, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, la Polizia Stradale prontamente messo fine alla folle corsa del veicolo.
Multa pesante e revoca della patente per l'incauto automobilista.