CATANIA Auto in fiamme davanti ai lidi della Plaia: trovato un corpo carbonizzato

Macabra scoperta dei Vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento. Sul posto i Carabinieri del Reparto Operativo: indagini in corso per chiarire le cause della morte.

Tragica scoperta alla Plaia di Catania, dove un corpo carbonizzato è stato rinvenuto all’interno di un’automobile distrutta dalle fiamme, parcheggiata nei pressi di alcuni stabilimenti balneari.

A far scattare l’intervento dei soccorsi è stata una pattuglia di Carabinieri motociclisti che, durante il servizio, ha notato una vettura in fiamme e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I pompieri, giunti sul posto, hanno provveduto a spegnere l’incendio. Solo al termine delle operazioni è avvenuta la drammatica scoperta: all’interno dell’abitacolo si trovava un corpo completamente carbonizzato.

Al momento non sono note l’identità della persona deceduta né le circostanze che hanno provocato l’incendio. Restano da chiarire anche le cause della morte.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Catania, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto e verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone.

Gli investigatori mantengono aperte le diverse ipotesi, senza che al momento siano emersi elementi sufficienti per stabilire con certezza la dinamica della tragedia.

IN AGGIORNAMENTO