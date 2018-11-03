AUTO IN FIAMME IN TANGENZIALE INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Un'autovettura ha preso fuoco pochi minuti fa sulla tangenziale di Catania tra gli svincoli di San Gregorio e Misterbianco, sulla corsia in direzione Messina.Per gli occupanti della vettura solo una g...
A cura di Redazione
03 novembre 2018 11:39
Un'autovettura ha preso fuoco pochi minuti fa sulla tangenziale di Catania tra gli svincoli di San Gregorio e Misterbianco, sulla corsia in direzione Messina.
Per gli occupanti della vettura solo una grande paura e nessuna conseguenza. Le fiamme sono state domate da una squadra dei Vigili del Fuoco.
.Sul posto i Vigili del fuoco e agenti della Polizia stradale
In corso di accertamento i motivi per cui l'autovettura ha preso fuoco.
AUTO IN FIAMME IN TANGENZIALE INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
AUTO IN FIAMME IN TANGENZIALE INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
AUTO IN FIAMME IN TANGENZIALE INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO