95047

PATERNO': AUTO IN FIAMME IN VIA SARDEGNA

Auto in fiamme a Paternò. E’ successo oggi pomeriggio, intorno alle 17 nella centralissima via Sardegna, dove una ha preso fuoco una Renault Twingo posteggiata nella strada.Sul posto è intervenuta un...

A cura di Redazione Redazione
23 agosto 2018 19:36
PATERNO': AUTO IN FIAMME IN VIA SARDEGNA -
News
Condividi

Auto in fiamme a Paternò. E’ successo oggi pomeriggio, intorno alle 17 nella centralissima via Sardegna, dove una ha preso fuoco una Renault Twingo posteggiata nella strada.

Sul posto è intervenuta un mezzo dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare tempestivamente le fiamme.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047