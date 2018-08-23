PATERNO': AUTO IN FIAMME IN VIA SARDEGNA
A cura di Redazione
23 agosto 2018 19:36
Auto in fiamme a Paternò. E’ successo oggi pomeriggio, intorno alle 17 nella centralissima via Sardegna, dove una ha preso fuoco una Renault Twingo posteggiata nella strada.
Sul posto è intervenuta un mezzo dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare tempestivamente le fiamme.
Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio
