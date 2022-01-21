AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE A PATERNÒ, DANNEGGIATA PARTE DELLA FACCIATA DELL’EDIFICIO VICINO

La notte scorsa la squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per lo spegnimento di un incendio auto in via Asmara a Paternò (CT).Le fiam...

La notte scorsa la squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per lo spegnimento di un incendio auto in via Asmara a Paternò (CT).

Le fiamme avvolgevano interamente il veicolo interessando anche parte della facciata dell'edificio vicino e danneggiando condizionatori, cavi elettrici esterni e contatori del gas e della corrente elettrica.

Sul posto sono dunque dovute intervenire anche squadre di manutentori dell'Azienda del Gas e dell'Enel per ripristinare quanto era stato danneggiato.

Visto lo stato generalizzato nel quale è stato trovato dell'incendio, non è stato possibile definire le modalità di innesco.